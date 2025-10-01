Un delincuente robó una bici en el centro y quedó filmado

Un delincuente fue filmado por las cámaras de seguridad mientras robaba una bicicleta de un departamento ubicado en el centro de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo en un complejo ubicado en la calle Florencio Sánchez a plena luz del día, alrededor de las 17:20 horas y se presume que escapó por la Avenida Cárcano.

El propietario había ido al domicilio para ayudar a un amigo con unos trabajos y el malviviente aprovechó que la puerta se encontraba abierta y se hizo con la bicicleta en apenas unos segundos.

«Entró con una bolsa de pan y me la dejó a cambio de la bici»; dijo el damnificado, quien pide ayuda para recuperar el rodado.