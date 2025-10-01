Un niño de 10 años necesita una familia: convocatoria abierta en Córdoba

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria para encontrar una familia que pueda brindar un entorno seguro y afectivo a un niño de 10 años. El pedido fue realizado por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Cosquín, a cargo del juez Ramiro Núñez.

El niño se describe como tímido y cariñoso, con afinidad por el juego con pares y con niños más pequeños. Disfruta crear historias, mirar televisión y jugar con personajes fantásticos. Actualmente vive junto a su hermana en un espacio de resguardo, y se recomienda sostener ese vínculo.

En el ámbito escolar, asiste a cuarto grado de primaria y cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para su desarrollo, se considera fundamental garantizar la continuidad de abordajes interdisciplinarios y tratamientos integrales, entre ellos psicológicos, psicomotricidad, psicopedagogía y fonoaudiología.

La convocatoria está dirigida a personas, familias o parejas radicadas en la provincia de Córdoba que se sientan en condiciones de responder a las necesidades del niño y sostener los tratamientos requeridos, favoreciendo así su desarrollo integral.

Quienes estén interesados pueden ingresar a la página oficial del RUA: rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias, seleccionar la convocatoria n.° 08/25 y completar el formulario de inscripción.