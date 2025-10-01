Una joven se accidentó con su moto en Colinas y terminó en el hospital

Una joven de 29 años perdió el control de la moto que conducía y se accidentó en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho se produjo alrededor de la una de la mañana en la calle Roma del barrio Colinas (a la altura del Pasaje Roma) y golpeó su cuerpo contra la carpeta asfáltica.

Según se informó, se trasladaba a bordo de una moto Honda Wave y sufrió un traumatismo en su miembro inferior derecho.

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y se dispuso su traslado al Hospital Sayago para una mejor valoración.