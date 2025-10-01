Una mujer fue detenida por vender drogas en un asentamiento de Córdoba

Una mujer de 49 años fue detenida por vender droga desde un asentamiento en la zona sur de Córdoba. La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo en el barrio El Chaparral y secuestró varios elementos vinculados a la causa.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Santiago H. del Castillo, donde había sido detenida una mujer el pasado 9 de septiembre (hermana de la nueva aprehendida) y donde se habían incautado 137 dosis de cocaína, 17 de marihuana, dinero en efectivo y otros objetos de interés para la causa.

En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Primer Turno, la mujer fue trasladada hacia la sede judicial y fue imputada bajo la Ley Nacional de Estupefacientes.