Alerta en las Altas Cumbres: el fuego avanza en la Quebrada del Condorito

Córdoba. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la provincia de Córdoba emitió un comunicado de alerta esta tarde ante un incendio forestal activo en la zona de la Quebrada del Condorito, jurisdicción de Parques Nacionales en el Departamento Punilla. Unas 100 personas ya fueron evacuadas del lugar de manera preventiva.

El foco ígneo se habría originado, "aparentemente, por un auto que se prendió fuego a la orilla de la ruta" y que rápidamente propagó las llamas a los pastizales circundantes, según informaron voceros de la Secretaría. Las condiciones climáticas en la zona son "muy adversas", con temperaturas "muy altas", "vientos importantes" y "muy baja humedad relativa ambiente", lo que complica las tareas de combate.

El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que se ha desplegado un vasto operativo que incluye a:

Cuarteles de bomberos de Icho Cruz, Tanti, Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad de América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende.

Personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

40 agentes de la ETAC.

Cinco aeronaves: tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, coordinados por Andrés Bosch.

Advertencia por riesgo extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático recordó a la ciudadanía que la provincia se encuentra bajo alerta extremo por riesgo forestal para el día de hoy, mañana, domingo y lunes.

Ante el movimiento de vehículos de emergencia, se solicitó a los conductores:

Circular con máxima precaución en las rutas cercanas a la zona de la Quebrada del Condorito, debido al constante tránsito de autobombas y unidades pesadas y livianas de bomberos.

En caso de avistar una columna de humo o un foco de fuego, llamar inmediatamente al 0800 888 FUEGO.

