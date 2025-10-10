Allanamientos en Río Cuarto por estafas: secuestran dinero y armas

En el marco de una investigación por estafas telefónicas, la Policía de Córdoba realizó un allanamiento en una vivienda de barrio San Antonio, en la ciudad de Río Cuarto, donde se incautaron diversos elementos presuntamente adquiridos a través de maniobras fraudulentas.

Durante el procedimiento, los efectivos de la departamental secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos notebooks y distintos objetos vinculados a los hechos investigados.

Según informó la fuerza, los sospechosos habrían utilizado el dinero obtenido mediante el engaño para comprar una motocicleta Zanella 110 cc, un amplificador, dos guitarras, dos parlantes y otros artículos, los cuales también fueron secuestrados.

Dos personas fueron identificadas en relación con la causa, y uno de los implicados se encuentra detenido en la penitenciaría de Cruz del Eje. Todo el material incautado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.