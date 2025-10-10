Así fue el desastre: El “cementerio de autos” tras el paso del fuego en las sierras

Un incendio de gran magnitud afecta desde esta tarde la Quebrada del Condorito, donde el fuego avanza sin control y ha provocado una imagen impactante: al menos 13 vehículos quedaron completamente calcinados en medio del operativo de evacuación.

El siniestro, que se desató en una de las zonas más agrestes del parque, obligó a evacuar a más de 100 personas, mientras las autoridades trabajan para evitar que las llamas alcancen áreas habitadas o reservas naturales.

Noticias Relacionadas Fuego y pánico en la Quebrada del Condorito: 100 evacuados y 11 asistidos por el humo

uD83DuDD25 Fuego sin control en la Quebrada del Condorito: más de 100 personas evacuadas y al menos 13 autos calcinados. El incendio arrasó la zona donde turistas habían dejado sus vehículos para hacer trekking. Trabajan bomberos, ETAC y cinco aeronaves. #Incendios #Córdoba pic.twitter.com/vFumsyiXBo — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 10, 2025

En el lugar operan dotaciones de bomberos de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad de América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, junto a personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y 40 agentes de ETAC.

Cinco aeronaves —tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego— coordinadas por Andrés Bosch, trabajan desde el aire para contener el avance del incendio.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que los equipos se mantienen en alerta permanente por la intensidad del viento y la inestabilidad de los perímetros.

Por el momento, no se registran heridos ni personas trasladadas al Hospital Gumersindo Sayago, aunque los servicios de emergencia continúan brindando asistencia médica en la zona.

El siniestro sorprendió a numerosos visitantes que se encontraban recorriendo los senderos del parque nacional. Como es habitual, turistas, guías y excursionistas dejan sus autos estacionados en la zona de acceso antes de iniciar las caminatas hacia los miradores, lo que explica la gran cantidad de vehículos afectados por las llamas.