Bialet Massé: padre e hija heridos tras un choque en Mirador del Lago

Un accidente de tránsito ocurrido anoche en barrio Mirador del Lago, de Bialet Massé, dejó como saldo a un motociclista y su hija de 9 años con lesiones de distinta consideración.

El siniestro se registró alrededor de las 23:45 en la intersección de calles La Cumbre y Thea. Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un automóvil Ford Ecosport conducido por un hombre de 34 años, y a una motocicleta Honda Titán 150 cc en la que se desplazaba un hombre de 33 años junto a su hija menor.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron y el motociclista sufrió una posible fractura en la pierna izquierda, mientras que la niña presentó escoriaciones en el mismo miembro.

En el lugar trabajó personal policial y un servicio de emergencias, que trasladó a los heridos al Hospital Domingo Funes para su atención médica.