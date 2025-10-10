Bomberos combaten un incendio en un ex centro de reciclaje de Córdoba capital

Sucesos
viernes, 10 de octubre de 2025 · 10:43

En este instante se desarrollan tareas de extinción de un incendio en un inmueble que antiguamente funcionaba como centro de reciclaje, ubicado en la intersección de calles Agustín Pérez y Carlos Tillard, en la ciudad de Córdoba.

Brigadas de la Dirección de Bomberos se encuentran desplegadas en el lugar con el objetivo de contener las llamas y prevenir su propagación.

Hasta ahora no se han confirmado víctimas ni daños totalizados. Los efectivos evalúan la magnitud del siniestro, controlan puntos críticos y coordinan las maniobras de contención.

