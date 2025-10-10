Bomberos combaten un incendio en un ex centro de reciclaje de Córdoba capital

En este instante se desarrollan tareas de extinción de un incendio en un inmueble que antiguamente funcionaba como centro de reciclaje, ubicado en la intersección de calles Agustín Pérez y Carlos Tillard, en la ciudad de Córdoba.

Brigadas de la Dirección de Bomberos se encuentran desplegadas en el lugar con el objetivo de contener las llamas y prevenir su propagación.

Hasta ahora no se han confirmado víctimas ni daños totalizados. Los efectivos evalúan la magnitud del siniestro, controlan puntos críticos y coordinan las maniobras de contención.