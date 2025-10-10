Clausuraron tres locales por vender zooterápicos sin habilitación en San Francisco

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante una serie de operativos en comercios dedicados a la venta de zooterápicos en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo. Las inspecciones tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 6429, que regula la comercialización de productos destinados al uso veterinario.

Durante los controles se constató que tres establecimientos no contaban con la habilitación correspondiente, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente, requisito indispensable para su funcionamiento.

Como resultado, se procedió a la clausura preventiva e interdicción de más de 2.500 productos zooterápicos, además de intimar a otras veterinarias a regularizar su situación mediante la habilitación o renovación del registro ante el Ministerio.

Las actuaciones se enmarcan en las Leyes Provinciales N° 5142 y su modificatoria N° 6429, que establecen las condiciones para el expendio responsable de medicamentos y productos veterinarios, garantizando su trazabilidad y seguridad en beneficio de la salud animal y la sanidad pública.

Desde la cartera bioagroindustrial recordaron que los zooterápicos sólo pueden comercializarse en locales habilitados y bajo supervisión profesional, a fin de asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.