Confirman el foco inesperado que encendió el desastre en las sierras

Un foco de fuego aparentemente menor terminó desatando una jornada crítica en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Según confirmaron fuentes de la Policía de Córdoba, el incendio se habría iniciado por la combustión de un vehículo en la zona conocida como La Pampilla, a la vera del Camino de las Altas Cumbres.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando un auto comenzó a incendiarse y el viento propagó rápidamente las llamas sobre los pastizales secos, generando un frente de fuego que avanzó con fuerza hacia el interior del parque.

El siniestro sorprendió a los visitantes que recorrían los senderos y obligó a coordinar una evacuación masiva de más de 100 personas, entre turistas, guardaparques y trabajadores. También se retiraron unos 40 vehículos que permanecían en la zona de estacionamiento.

Al menos 11 personas fueron asistidas por inhalación de humo, aunque ninguna resultó con lesiones graves. Las tareas de asistencia fueron coordinadas por ambulancias de la Provincia de Córdoba y el Servicio de Emergencias Punilla Sur, con apoyo de personal sanitario y brigadistas.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios de 11 cuarteles —entre ellos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad de América, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende, Los Reartes y Bialet Massé—, junto a agentes del ETAC, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y cinco aeronaves hidrantes, tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Las condiciones meteorológicas, con ráfagas superiores a los 70 km/h y baja humedad, complicaron el control del frente. Hacia el atardecer, se mantenía el despliegue aéreo y terrestre, mientras continuaban las tareas de enfriamiento y vigilancia sobre los perímetros calientes.

El fuego, que comenzó como un incidente aislado en la ruta, se transformó en una de las emergencias más importantes de la temporada. La imagen de los vehículos calcinados y el humo cubriendo las sierras quedó grabada como símbolo del poder del fuego y de la vulnerabilidad del entorno natural cordobés.