Controlaron incendios en Córdoba, pero el viento podría reavivar las llamas

Dos incendios forestales registrados este jueves en el sur y el norte de la provincia fueron contenidos por bomberos y brigadistas del ETAC, aunque los perímetros continúan inestables y se mantendrá un amplio operativo preventivo.

El primero de los focos se localizó cerca de la localidad de Berrotarán, donde trabajaron dotaciones locales y de cuarteles vecinos hasta lograr su control durante la tarde.

El segundo se inició en territorio santiagueño y avanzó hacia el norte cordobés, afectando el paraje El Coro, en jurisdicción de Villa de María de Río Seco. En este operativo intervinieron bomberos de la Policía, cincuenta efectivos de ETAC y la Dirección Provincial de Aeronáutica, que brindó apoyo aéreo. También colaboró el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, Roberto Schreiner, indicó que aunque ambos incendios fueron contenidos, “los perímetros son muy inestables”, por lo que se mantendrán 55 brigadistas en tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar reinicios.

Además, advirtió sobre la persistencia del riesgo extremo en los próximos días y señaló que “el sábado, cerca del mediodía, ingresará un viento sur con ráfagas de entre 65 y 75 kilómetros por hora”, lo que podría complicar la situación en zonas donde aún persistan brasas.

Las autoridades recordaron que está prohibido encender fuego y pidieron a la población comunicarse al 0800-888-38346 (FUEGO) ante cualquier columna de humo visible.