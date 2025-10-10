Detienen a una mujer y su ex pareja por involucrar a su hija en el narcomenudeo

Narcomenudeo con intervención judicial
Detienen a una mujer y su ex pareja por involucrar a su hija en el narcomenudeoLa Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató dos puntos de venta y detuvo a dos personas acusadas de comercialización agravada por la utilización de una menor.
Tras una investigación de 18 meses, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Río Tercero que culminaron con la detención de una mujer y su ex pareja, acusados de utilizar a una menor en la venta de estupefacientes.
Los procedimientos, supervisados por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en dos domicilios ubicados en calles Tehuelches al 500, barrio Mitre, y Eliazar Garzón al 2600, barrio Monte Grande. En ambos lugares, los efectivos desarticularon puntos de venta de drogas y secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
La principal investigada, señalada como referente narco en la ciudad, fue imputada junto a su ex pareja por el delito de comercialización de estupefacientes agravada al haber involucrado a su hija menor de edad en la actividad delictiva.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, todo lo secuestrado fue remitido a sede judicial y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades.