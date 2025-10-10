Dos trabajadores heridos tras el derrumbe de un techo

Córdoba. En la mañana de este viernes se registró un accidente laboral en barrio Providencia, donde dos hombres mayores de edad resultaron heridos luego de que cediera el techo de una vivienda ubicada en calle Santa Fe al 874, en la ciudad de Córdoba.

Los trabajadores se encontraban realizando tareas de mantenimiento cuando la estructura se derrumbó provocando que ambos sufrieran traumatismos de distinta consideración.

Al lugar acudieron efectivos del DUAR - Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes implementaron técnicas de descenso guiado para rescatar a uno de los hombres que había quedado sobre un techo colindante tras el siniestro.

Ambas personas fueron trasladadas al Hospital de Urgencias, donde recibieron atención médica.

