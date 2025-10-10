El exceso de velocidad y los fines de semana concentran la mayoría de las muertes viales en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba presentó el Anuario de Siniestralidad Vial 2024, elaborado junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS) y la organización de salud pública Vital Strategies. El informe revela que el año pasado falleció una persona cada cinco días por hechos de tránsito en la ciudad capital.

El estudio muestra que el 79% de las víctimas fatales fueron usuarios vulnerables de la vía pública, de los cuales el 59% eran motociclistas, el 19% peatones y el 1% ciclistas. En total, 76 personas perdieron la vida durante 2024, y casi la mitad de los siniestros fatales se produjeron entre las 12:00 y las 23:59 horas.

El informe también indica que el 57% de los fallecimientos ocurrieron entre viernes y domingo, una franja horaria y temporal asociada a la mayor circulación y exceso de velocidad, factores que incrementan la gravedad de los hechos.

Entre los hombres fallecidos, el 70% tenía entre 10 y 39 años, lo que evidencia la alta exposición del público joven. Además, cuatro motociclistas murieron por mes en promedio, y el 89% de ellos eran varones, la mayoría de entre 20 y 39 años.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, destacó que estos datos permiten comprender el impacto del comportamiento social en la seguridad vial: “El Estado tiene un papel clave en la modificación de las conductas. Con estas acciones demostramos que es fundamental para mejorar la convivencia en las calles”.

Por su parte, Valeria Unzaga, coordinadora de datos de BIGRS, remarcó que el documento “aporta una mirada integral sobre los hechos de tránsito, analizando edad, género, horarios y factores de riesgo para orientar diagnósticos precisos y medir el impacto de las políticas públicas”.

Durante la presentación, se recordaron las acciones implementadas por el municipio junto a la Iniciativa Bloomberg, entre ellas los controles de velocidad en puntos estratégicos, la campaña “Bajá un cambio. 10 km/h hacen la diferencia entre la vida y la muerte”, y la publicación del primer Manual de la Policía Municipal de Tránsito, que unifica criterios y mejora la seguridad de inspectores y vecinos.

Asimismo, la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito continúa dictando jornadas de educación vial para estudiantes de todos los niveles, promoviendo hábitos seguros desde la infancia.