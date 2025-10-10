Fuego y pánico en la Quebrada del Condorito: 100 evacuados y 11 asistidos por el humo

Momentos de desesperación se vivieron este viernes en la Quebrada del Condorito, cuando un incendio de gran magnitud obligó a evacuar de manera urgente a más de cien personas, entre turistas, guías y personal del parque.

Las llamas avanzaron rápidamente impulsadas por fuertes ráfagas de viento, y varios autos estacionados en la zona de acceso quedaron completamente calcinados. En medio del caos, once personas debieron ser asistidas por inhalación de humo, aunque ninguna presentó cuadros de gravedad.

Los evacuados fueron trasladados en minibuses de la Provincia y en vehículos particulares hacia refugios seguros, donde trabajaron ambulancias provinciales y el servicio de emergencias Punilla Sur, junto a equipos médicos que brindaron contención y primeros auxilios.

En el lugar intervienen cuarteles de bomberos de Icho Cruz, Tanti, Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza, Villa Allende y Villa Ciudad de América, además de 40 agentes del ETAC y cinco aeronaves —tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego— coordinadas por Andrés Bosch.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que la prioridad es el resguardo de las personas y que las tareas continuarán durante la noche ante la persistencia del viento.

La Quebrada del Condorito, uno de los entornos naturales más emblemáticos de Córdoba, se convirtió este viernes en escenario de una jornada crítica marcada por el fuego, la evacuación y la lucha incesante de los bomberos.