El fuego avanza en la Quebrada del Condorito, y se ha implementado un fuerte operativo para tratar de controlar la situación, 13 vehículos han sido alcanzados por las llamas.

Alrededor de 100 personas, están siendo evacuadas por estas horas. Los servicios de emergencia arribaron al lugar para brindar atención médica, al momento se ha informado que ninguna de estas personas estaría necesitando traslado al hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz o a algún nosocomio de la región.

El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que se ha desplegado un vasto operativo que incluye a:

Cuarteles de bomberos de Icho Cruz, Tanti, Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad de América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende.

Personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

40 agentes de la ETAC.

Cinco aeronaves: tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, coordinados por Andrés Bosch.