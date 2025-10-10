“Nos dejaron sin nada”: una familia de Carlos Paz sufrió un robo devastador

Una familia de Villa Carlos Paz fue víctima de un violento robo durante la noche del jueves, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en calle Uspallata y se llevaron prácticamente todo lo que encontraron, incluidos los ahorros de toda una vida.

Andrea, la dueña de la propiedad, contó a EL DIARIO que en el último tiempo se habían instalado en Santa Cruz del Lago para cuidar a sus padres y atender el negocio familiar, pero que visitaban la casa día por medio, ya que viven allí desde hace más de treinta años.

“Nos avisaron los vecinos que las puertas estaban abiertas. El vecino que siempre nos cuida la casa vio que su perro había entrado por el portón, que normalmente está cerrado, y al acercarse encontró la puerta y una ventana abiertas. Se llevaron todo: televisor, computadora, equipo de Wi-Fi, equipo de música, garrafa, manguera, hasta los juguetes de mis hijos de cuando eran chicos. Rompieron los roperos, tiraron toda la ropa… hicieron un desastre. También se llevaron los ahorros que teníamos guardados”, relató.

Visiblemente afectada, Andrea expresó su angustia por la situación:

“Te da odio, impotencia, no sabés qué hacer. El tema de la inseguridad es terrible. No puedo dejar solo el negocio: o dejamos la casa, o dejamos el negocio, y vivimos laburando. Si nos roban en el negocio, ¿qué hacemos? Es nuestro ingreso”.

La familia pide la colaboración de los vecinos y solicita que, si alguien ve o recibe ofertas de los objetos robados en redes sociales, se comunique con ellos para intentar recuperar parte de lo sustraído.