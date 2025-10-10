Retiraron la base operativa de la Policía de barrio Colinas

Un verdadero revuelo se desató en Villa Carlos Paz por la decisión de desocupar la base operativa del Comando de Acción Preventiva (CAP) de la Departamental Punilla en el barrio Colinas.

En las próximas semanas se retirarían las demás dependencias ubicadas en otros puntos de la ciudad, incluido el corralón de calle Perón, lo que agravó las diferencias entre el municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba por los convenios establecidos anteriormente.

Desde el municipio, el secretario general y de vinculación institucional Juan Lucero aseguró a El Diario: «Tienen todos los convenios incumplidos, en vez de regularizar la situación, decidieron retirarse. No pagan luz, agua ni el gas, sumado a que tiene los espacios de manera deplorable. Informaron que incumplen con todos los convenios y el ministerio fue notificado hace muchos meses».

«Nadie los echa; simplemente se les pide que regularicen. Las estrategias de seguridad de la Policía las decide el Ministerio de Seguridad, el ministro (Juan Pablo) Quinteros, no este municipio, se harán cargo de las consecuencias»; concluyó.