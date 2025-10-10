Riesgo extremo y trabajo sin descanso en el incendio del Condorito

Un amplio operativo se desplegó este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde continúa activo un incendio forestal de gran magnitud que se propagó rápidamente debido al viento, la temperatura elevada y la baja humedad en la zona.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, informó que el fuego mantiene dos flancos de casi cuatro kilómetros cada uno. En un estacionamiento del parque se quemaron 14 vehículos, aunque no hubo heridos gracias a la intervención de los equipos de emergencia, que lograron evacuar a 130 personas que se encontraban paseando por el lugar durante el fin de semana largo.

En las tareas de control trabajan dotaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, junto a un contingente de 40 agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

El operativo aéreo incluye cinco aviones hidrantes, tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Además, el Ministerio de Salud dispuso tres ambulancias para asistir al personal y posibles damnificados.

Las tareas se extenderán durante la madrugada y la jornada del sábado, mientras continúan las labores de contención y enfriamiento en los sectores más comprometidos. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo se solicitó extremar las precauciones al circular por la zona, debido al intenso movimiento de autobombas y unidades pesadas.

Schreiner recordó que la provincia se encuentra bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales durante el fin de semana largo y reiteró la prohibición absoluta de encender fuego en zonas rurales y serranas.