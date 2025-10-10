Tenía una réplica de arma y celulares: fue detenido en Córdoba

Durante un operativo realizado en barrio Marqués Anexo, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un joven de 25 años que llevaba entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego y varios teléfonos celulares de dudosa procedencia.

El procedimiento se desarrolló luego de que vecinos del sector alertaran sobre la presencia del sospechoso, quien habría sido visto en distintos hechos delictivos ocurridos en el área.

Noticias Relacionadas Bialet Massé: padre e hija heridos tras un choque en Mirador del Lago

El detenido, que cuenta con antecedentes, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.