Un auto se prendió fuego en las Altas Cumbres y provocó un incendio

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 10 de octubre de 2025 · 14:17

Altas Cumbres. Un automóvil se prendió fuego hoy en la zona de las Altas Cumbres y las llamas se propagaron hacia el sector de la Quebrada del Condorito, generando un incendio forestal.
Según se supo, varias dotaciones de bomberos voluntarios de Icho Cruz y Tanti se dirigieron al lugar para combatir el fuego, que se ve favorecido por las adversas condiciones climáticas. En la zona hay vientos intensos y baja humedad, factores que complican las tareas de control y contención del incendio.
Por el momento, no se reportaron personas heridas, aunque los equipos de emergencia trabajan intensamente para evitar que las llamas avancen hacia áreas naturales protegidas.
 

Más de
Incendio Quebrada del Condorito

Comentarios