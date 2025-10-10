Un auto se prendió fuego en las Altas Cumbres y provocó un incendio

Altas Cumbres. Un automóvil se prendió fuego hoy en la zona de las Altas Cumbres y las llamas se propagaron hacia el sector de la Quebrada del Condorito, generando un incendio forestal.

Según se supo, varias dotaciones de bomberos voluntarios de Icho Cruz y Tanti se dirigieron al lugar para combatir el fuego, que se ve favorecido por las adversas condiciones climáticas. En la zona hay vientos intensos y baja humedad, factores que complican las tareas de control y contención del incendio.

Por el momento, no se reportaron personas heridas, aunque los equipos de emergencia trabajan intensamente para evitar que las llamas avancen hacia áreas naturales protegidas.

