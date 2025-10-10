Un remisero baleó a delincuentes que intentaron asaltarlo

Córdoba. Un remisero baleó ayer a dos delincuentes que intentaron asaltarlo en la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo en calle La Pinta al 2400 de barrio Suárez, donde dos jóvenes interceptaron al conductor de la aplicación de viajes Uber, robándole su teléfono celular. En ese momento, el hombre, quien posee formación militar, usó un arma de fuego para agredir a los asaltantes. Uno de los disparos llegó a uno de los delincuentes en el brazo izquierdo, mientras que el otro logró escapar del sitio.

El herido de 14 años recibió atención médica inicialmente en el Hospital Misericordia, pero luego fue derivado al Hospital de Niños, donde permanece internado bajo custodia policial. Las autoridades informaron que el conductor entregó su pistola de forma voluntaria. Adicionalmente, se incautó una réplica de arma de fuego, la cual el atacante habría descartado en el intento de huida.

