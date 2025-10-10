Viajaba con 500 millones de pesos por la ruta y fue detenido en Tucumán

Durante la madrugada de este viernes, personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, dependiente del Ministerio de Seguridad de Tucumán, realizó un control vehicular de rutina que terminó con el decomiso de varias cajas con importante cantidad de dinero.

El operativo se desarrolló sobre la ruta nacional que conecta el norte con el centro del país. Los efectivos interceptaron una camioneta conducida por un hombre, que provenía de la provincia de Jujuy y tenía como destino final Santa Fe.

Durante la inspección, los uniformados detectaron múltiples cajas con fajos de billetes cuya procedencia el conductor no pudo justificar, por lo que se procedió al secuestró preventivo del dinero y a la intervención de la Justicia Federal.

Las autoridades destacaron que el procedimiento se realizó dentro del marco de los controles permanentes de seguridad vial y prevención del delito económico que se llevan adelante en los accesos provinciales.