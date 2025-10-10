Videos con un joven armado provocaron un operativo policial en La Falda

Un joven de La Falda fue protagonista de una serie de videos que circularon en redes sociales, donde se lo observa amenazando a otra persona con un arma de fuego. Las imágenes, ampliamente compartidas, motivaron la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que inició una investigación de oficio.

Personal del Departamento de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla Norte llevó adelante un operativo en la vivienda del acusado, donde se secuestraron réplicas de armas de fuego y se trasladó al joven a la Unidad Judicial de La Falda para cumplir los trámites correspondientes.

Los procedimientos se desarrollaron bajo directivas del magistrado interviniente, y surgieron a partir del fuerte impacto que generaron los videos en redes sociales, donde se observaba al joven exhibiendo el arma y profiriendo amenazas.