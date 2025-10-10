Villa María: un hombre mató a su madre con más de 30 puñaladas

La ciudad de Villa María quedó conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Mónica Viviana Salguero, de 62 años, quien fue asesinada en su vivienda de calle Periodistas Argentinos, en el barrio Lamadrid. Su hijo, Carlos Daniel Gómez, de 38 años, fue detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, a cargo del magistrado interviniente René Bosio. La Patrulla Preventiva llegó al lugar alertada por el yerno de la víctima y halló el cuerpo tendido en el interior de la vivienda.

Según el informe del médico forense de Policía Judicial, Mónica Salguero presentaba alrededor de treinta y cuatro heridas punzocortantes, de unos cuatro centímetros de profundidad, distribuidas en distintas zonas del cuerpo. Entre las lesiones más graves, se detectaron dos heridas penetrantes en tórax y pulmón, y una que comprometió también el corazón, provocando un extenso hematoma torácico y shock hipovolémico. La causa de muerte fue determinada como múltiples heridas de arma blanca.

Durante el operativo, la Policía secuestró el arma homicida —un cuchillo tipo Tramontina manchado con sangre— y otro cuchillo que habría sido utilizado por la víctima en un intento de defensa.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Gómez convivía con su madre y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia. La fiscalía ordenó relevar cámaras de seguridad públicas y privadas, realizar encuestas vecinales y tomar declaraciones testimoniales a familiares y testigos.