Vuelan libres otra vez: liberaron 26 aves recuperadas del tráfico ilegal en Córdoba

El ente BioCórdoba, en conjunto con Policía Ambiental, concretó una nueva liberación de aves silvestres en su entorno natural, como parte del plan permanente de recuperación y conservación de fauna que se desarrolla en el Parque de la Biodiversidad.

En esta oportunidad, 26 ejemplares —provenientes del tráfico ilegal y el mascotismo— recuperaron su libertad tras atravesar un proceso integral de rehabilitación sanitaria y comportamental en el Centro de Rescate Animal. Muchos de ellos habían ingresado con lesiones o signos de estrés derivados del cautiverio.

El equipo técnico del Parque, integrado por veterinarios, biólogos y cuidadores especializados, trabajó en la readaptación de las aves hasta que cada una estuvo en condiciones de sobrevivir en libertad, con comportamientos naturales restablecidos.

Entre las especies liberadas se encontraban seis cardenales copete rojo, siete reinas moras, dos mistos, un cabecita negra, dos corbatitas, cinco jilgueros, una monterita, una brasita y un pepitero gris.

Con esta nueva acción, ya son 124 las aves liberadas en lo que va del año, un número que refleja el compromiso de Córdoba con la protección de su biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.