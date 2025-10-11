Amplio operativo policial en Carlos Paz con controles en toda la ciudad

La Policía de Córdoba desarrolla hoy un operativo preventivo en Carlos Paz, con controles vehiculares y de personas en distintos barrios de la ciudad. El despliegue está a cargo de la Departamental Punilla, con apoyo de unidades regionales vecinas, y se enmarca dentro del plan de seguridad que la fuerza lleva adelante en toda la provincia.

Estos operativos, que se realizan de manera simultánea en distintos puntos del territorio cordobés, buscan reforzar la prevención del delito, controlar la documentación de vehículos, detectar infracciones y verificar antecedentes personales.

Según fuentes policiales, este tipo de acciones suelen arrojar resultados positivos, como el secuestro de motocicletas y automóviles con irregularidades o la identificación de personas con pedidos de captura vigentes.

En Villa Carlos Paz, los controles se concentran en accesos y avenidas principales, pero también se extienden a barrios residenciales y zonas con alto movimiento nocturno, donde la presencia policial busca garantizar la tranquilidad de vecinos y turistas.