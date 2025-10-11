Así está el Camino de las Altas Cumbres: cortado, con humo y fuego en la ruta

Permanece cortado el Camino de las Altas Cumbres, debido a un foco de incendio activo en el kilómetro 69, a la altura del acceso a la Escuela Ingeniero Arturo Pagliari.

Según informó la Policía de Córdoba, personal de bomberos trabaja sobre la carpeta asfáltica con el objetivo de evitar el avance del fuego hacia el otro lado de la ruta, mientras continúan las tareas de contención y enfriamiento.

El tránsito se mantiene interrumpido en ambos sentidos y se solicita a los automovilistas no intentar circular por la zona, debido a la presencia de humo y la proximidad de las llamas.

El incendio se suma a otros focos registrados en las sierras cordobesas durante los últimos días, en un contexto de riesgo extremo por la sequía y las ráfagas de viento que complican el trabajo de los equipos de emergencia.