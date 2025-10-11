Atropelló a una policía para escapar del control y fue detenido en el centro de Córdoba

Un conductor en estado de ebriedad fue detenido en el centro de Córdoba luego de atropellar a una mujer policía que intentó identificarlo durante un control preventivo.

El hecho ocurrió cuando el hombre, al intentar evadir la identificación, embistió con su vehículo a la agente, quien cumplía funciones sobre una motocicleta policial. Producto del impacto, la uniformada sufrió heridas en una pierna y fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención y se encuentra fuera de peligro.

Noticias Relacionadas Operativo en Punilla: cayó un dealer que repartía drogas a domicilio

Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba informó que se secuestró el vehículo, junto con una botella con bebida alcohólica y un arma blanca que se encontraba en el interior del automóvil.

El conductor quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del hecho y el grado de intoxicación con el que circulaba al momento del atropello.