¿Cómo comenzó el fuego en la Quebrada del Condorito y qué destruyó tras su paso?

El incendio que este viernes arrasó la Quebrada del Condorito se desató por un hecho inesperado: una camioneta Ford EcoSport que comenzó a incendiarse en la zona de La Pampilla, sobre el Camino de las Altas Cumbres. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron por los pastizales secos y alcanzaron la playa de estacionamiento del Parque Nacional, donde 14 vehículos fueron consumidos por el fuego.

El avance de las llamas obligó a la evacuación de 130 personas, entre visitantes, guías y personal del parque, que fueron asistidos por equipos de emergencia de la Provincia y del Servicio Punilla Sur.

Once personas resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque ninguna de gravedad, y varios conductores debieron recibir contención psicológica tras la pérdida total de sus autos.

Fuentes del operativo indicaron que el fuego se originó en el vehículo siniestrado y que las condiciones meteorológicas —viento intenso, baja humedad y vegetación seca— favorecieron una propagación explosiva. “Ocurrió en uno de los momentos más críticos del año, con toda la zona seca después del invierno y ráfagas que aceleran cualquier tipo de incendio”, explicaron desde el equipo de gestión de riesgo.

Según estimaciones preliminares, el fuego afectó entre 800 y 900 hectáreas dentro del Parque Nacional, una de las reservas naturales más valiosas de la provincia. En la zona trabajaron cuarteles de bomberos de toda la región, junto a agentes del ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y cinco medios aéreos, que continuaban este sábado con tareas de enfriamiento y control de puntos calientes.

El siniestro, ocurrido en un contexto de riesgo extremo de incendios en Córdoba, dejó una imagen desoladora en uno de los pulmones naturales más emblemáticos del país: vehículos destruidos, tierra ennegrecida y la huella del fuego sobre el paisaje de altura que cada año atrae a miles de visitantes.