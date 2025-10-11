Corte total en Camino de las Altas Cumbres por incendio en La Pampilla
La Policía de Córdoba informó este viernes que se produjo un corte total de tránsito en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 59, en la localidad de La Pampilla, debido a un incendio en la zona.
Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas hasta que se normalice la circulación. Bomberos y personal de seguridad trabajan en el lugar para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los vecinos y transeúntes.