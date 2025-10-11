Despiste entre Porteña y Brinkmann dejó dos heridos graves

Dos hombres de 25 años sufrieron lesiones de consideración esta mañana luego de despistar con su vehículo en el kilómetro 40 de la Ruta Provincial N.º 1, entre las localidades de Porteña y Brinkmann.

El siniestro ocurrió cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Gol Trend habría perdido el control del rodado por motivos que aún se investigan, provocando que el vehículo saliera de la calzada.

Ambos ocupantes fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco, donde permanecen bajo observación médica.