Dos motociclistas ebrios se accidentaron en la Ruta 18 Norte, cerca de Chañar

La Departamental Sobremonte informó que en la jornada del viernes se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 18 Norte, entre Pozo del Tigre y San Francisco del Chañar, donde dos motociclistas, presuntamente alcoholizados, perdieron el control del vehículo.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de una motocicleta 150 cc. con dos ocupantes, quienes no llevaban casco protector y presentaban signos de haber ingerido alcohol. Según relataron, habrían perdido el control del rodado mientras circulaban por la ruta.

Durante la requisa preventiva, los agentes hallaron una cuchilla entre sus pertenencias, motivo por el cual procedieron al secuestro del arma blanca y de la motocicleta.

Ambos hombres fueron trasladados al hospital municipal para su revisión médica, donde quedaron en observación.

Se labraron infracciones a los artículos 111° (conducción sin casco protector), 109° (conducción en aparente estado de ebriedad) y 102° (portación de arma blanca) del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326). Interviene el Juez de Paz local.