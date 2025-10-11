El viento trae cenizas a Carlos Paz y el valle se cubre de humo

Durante este sábado, una densa masa de humo y cenizas cubrió gran parte del valle de Punilla, afectando la visibilidad y dejando un persistente olor a quemado en las ciudades serranas.

El fenómeno se debe a la combinación de los incendios activos en Villa Giardino y en la Quebrada del Condorito, cuyas columnas de humo son arrastradas por el viento fuerte del suroeste, con ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora en las capas altas de la atmósfera.

En Villa Carlos Paz, vecinos reportaron caída de cenizas durante toda la tarde, que dejaron una fina capa gris sobre autos, techos y veredas. El mismo panorama se repite en Cosquín, San Antonio de Arredondo, Tanti y Bialet Massé, donde el aire se volvió más denso y seco.

Las condiciones meteorológicas —viento, baja humedad y vegetación extremadamente seca— siguen siendo desfavorables, mientras brigadistas y aeronaves combaten los focos activos.

Autoridades provinciales y sanitarias recomendaron mantener cerradas las ventanas, evitar la actividad al aire libre y proteger a personas con afecciones respiratorias, ya que se prevé que el humo continúe desplazándose sobre el valle durante las próximas horas.