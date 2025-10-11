Holmberg: secuestraron marihuana durante un control en la Autovía 36

Durante un operativo de control vehicular realizado en el kilómetro 623 de la Autovía 36, a la altura de Holmberg, personal de la Policía Caminera secuestró sustancias compatibles con marihuana que eran transportadas en un vehículo utilitario.

Según informaron fuentes oficiales, el rodado era conducido por una mujer de 34 años, quien admitió poseer estupefacientes y los entregó voluntariamente al personal actuante.

En el procedimiento colaboró la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que llevó adelante las pericias y el secuestro correspondiente de la sustancia.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continuará con la investigación.