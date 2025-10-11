Murió Diane Keaton a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton falleció este sábado en California, a los 79 años. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia, quien pidió respeto y privacidad en este momento de profundo dolor. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte.

Dueña de un carisma singular y una presencia inolvidable, Keaton se convirtió en una de las figuras más queridas y versátiles de Hollywood. A lo largo de su carrera, se destacó por su inteligencia, humor y autenticidad, características que la convirtieron en una actriz única.

Ganó el Premio Oscar a la Mejor Actriz por su recordado papel en Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, y participó en filmes icónicos como El Padrino, The First Wives Club, Something’s Gotta Give y Father of the Bride, entre muchos otros.

En redes sociales, actores, directores y colegas de la industria la despidieron con admiración y afecto, recordando su aporte al arte y su personalidad irrepetible. Su amiga Bette Midler la definió como “una mujer brillante, hermosa y extraordinaria”, mientras otros destacaron su independencia y su legado cultural.

Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, adoptó el apellido Keaton al iniciar su carrera actoral. Con más de cinco décadas en el cine, su último trabajo fue en la película Summer Camp (2024), donde demostró que su talento seguía intacto.

Con su partida, el cine pierde a una de sus intérpretes más originales y queridas, una artista que transformó cada papel en una experiencia única y que seguirá viva en la memoria del público a través de sus personajes inolvidables.