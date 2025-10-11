Operativo en Punilla: cayó un dealer que repartía drogas a domicilio

San Esteban
Operativo en Punilla: cayó un dealer que repartía drogas a domicilioLa Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 20 años tras varios meses de seguimiento. El operativo se realizó en barrio Municipal y estaría vinculado a un procedimiento anterior.
Tras varios meses de intensas investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un hombre de 20 años acusado de realizar delivery de drogas en distintos sectores de San Esteban, departamento Punilla.
El allanamiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal y se llevó a cabo sobre calle Pública s/n de barrio Municipal. En el lugar, los efectivos concretaron la detención del joven y secuestraron elementos vinculados a la causa.
Fuentes de la investigación señalaron que el operativo guarda relación con un procedimiento efectuado el pasado 7 de julio, cuando la FPA había incautado varias dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa, dinero y otros materiales relacionados con la comercialización de estupefacientes.
El hombre fue trasladado a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín.