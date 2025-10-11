Río Cuarto: un hombre murió tras ser baleado en una pelea en barrio Alberdi

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este sábado en Río Cuarto terminó con la muerte de un hombre de 25 años, quien fue baleado durante una presunta riña registrada en calle Olegario Andrade al 1400, en barrio Alberdi.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —que contaba con antecedentes delictivos— fue trasladada por terceros al Hospital Regional San Antonio de Padua, donde ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax. Pese a los esfuerzos médicos, los facultativos constataron su fallecimiento poco después.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía de Córdoba, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Turno ordenó las primeras medidas investigativas para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque y dar con los responsables.