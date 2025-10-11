Sábado crítico por incendios: dónde trabajan los bomberos en Córdoba

El foco más complejo se mantiene en la Quebrada del Condorito, donde el viento sur desplazó las llamas hacia la Ruta 34, obligando a interrumpir el tránsito por precaución. Se registran dos zonas críticas: una en el sector sur de la quebrada —donde mañana se concentrarán los recursos— y otra sobre la ruta, donde los equipos continuarán trabajando durante la noche. La baja de temperatura favorece las tareas de control.

En Monte Cristo, el fuego fue contenido tras afectar rastrojos de maíz. Las condiciones climáticas mejoraron y los bomberos de las Regionales 4 y 12 realizan la extinción final.

En Villa Giardino, el foco continúa activo y representa riesgo de interfase por su cercanía con áreas habitadas. Los bomberos solicitaron refuerzo de autobombas y camiones cisterna para sostener el operativo.

En San Francisco del Chañar, no hubo actividad durante toda la jornada, mientras que en Despeñaderos el foco fue rápidamente controlado y permanece en guardia de cenizas.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil se mantiene un monitoreo constante, coordinando los recursos según la evolución de cada incendio.

Rige una alerta por riesgo extremo de incendios para este sábado, domingo y lunes. Está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales.