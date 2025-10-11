San José de la Dormida: una camioneta impactó contra varios caballos en la ruta

Un accidente de tránsito ocurrió anoche, alrededor de las 22:50, sobre la Ruta Provincial N.º 16, a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción de San José de la Dormida. Una pick-up Volkswagen Amarok que circulaba en sentido oeste–este chocó contra tres caballos que se cruzaron de manera repentina.

El conductor, de 42 años, relató que no pudo evitar el impacto, lo que provocó la pérdida de control y daños materiales en el vehículo. En el rodado también viajaban tres mujeres, de 43, 18 y 16 años, quienes resultaron ilesas.

En el lugar trabajó personal policial para retirar los animales de la calzada y garantizar la circulación segura.