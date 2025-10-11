Se reinició el incendio en Giardino y continúa activo el frente del Condorito

Villa Giardino / Quebrada del Condorito. El incendio forestal que se había iniciado en la madrugada de este sábado en Villa Giardino volvió a reactivarse hace algunos minutos. Desde las primeras horas del día trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre.

El fuego, que había sido contenido alrededor de las 7 de la mañana, se reinició pasado el mediodía debido a las altas temperaturas y a las ráfagas de viento que afectan la región. La vegetación afectada es principalmente de pastizales, y la labor de los brigadistas se concentra sobre la línea de fuego para evitar su avance hacia zonas pobladas.

Avanza el fuego en el Parque Nacional

Mientras tanto, continúa activo el incendio forestal que desde ayer afecta amplias hectáreas dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito. A esta hora se despliega un importante operativo interinstitucional para contener el frente que desciende hacia el valle.

Las autoridades informaron que se espera un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur a partir de las 15 horas, lo que podría complicar las tareas de control. Por tal motivo, se refuerzan las líneas de defensa en el frente más complejo del día.

En el operativo aéreo intervienen tres aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Provincia de Córdoba, mientras que en tierra trabajan unos 150 efectivos, entre brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, Bomberos Voluntarios (Agrupación Serrana y Federación Provincial), Policía de Córdoba, Parques Nacionales y Gendarmería Nacional.

Además, se montó un operativo especial de protección en torno a la Escuela Arturo Paglieri, con apoyo de autobombas y equipos de defensa de perímetro.

Cerraron el camino a las Altas Cumbres

La Policía Caminera dispuso el corte total de la Ruta E-34 a la altura del kilómetro 60, dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito, debido a la poca visibilidad provocada por el humo. También se realizan cortes preventivos en el kilómetro 3 (Puesto Policial Cañada Larga - Mina Clavero) y en el kilómetro 87 (Parador de Copina).

Las autoridades provinciales reiteraron que el riesgo de incendio para esta jornada es extremo y solicitaron a la población mantener la precaución, evitar cualquier actividad que pueda generar fuego y reportar de inmediato cualquier foco o columna de humo.

Línea gratuita: 0800-888-FUEGO (38346).