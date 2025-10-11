Sigue la lucha contra el fuego en Quebrada del Condorito y hay otro en Villa Giardino

Bomberos voluntarios y brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego continúan trabajando intensamente para contener los incendios forestales que afectan a distintos sectores de la provincia de Córdoba.

El foco más importante se desarrolla en la zona de la Quebrada del Condorito, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 34 —conocida como Camino de las Altas Cumbres—, donde las llamas se iniciaron el viernes al mediodía y avanzaron con rapidez debido al viento fuerte, la baja humedad y las altas temperaturas.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, explicó que el fuego se originó cuando un automóvil se prendió fuego al ingresar al Parque Nacional Quebrada del Condorito. “Ese fuego estaba cerca de las banquinas y rápidamente entró en combustión los pastizales”, indicó.

La propagación fue tan veloz que alcanzó una playa de estacionamiento situada a un kilómetro y medio del lugar. “Había unos 60 autos y catorce fueron consumidos por las llamas”, precisó el funcionario.

En el sitio trabajan más de 150 bomberos voluntarios, junto a 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Desde las primeras horas del sábado, aviones hidrantes realizan descargas de agua para reforzar las tareas de control.

Schreiner destacó la rápida respuesta para asistir a los afectados: “Había unos 150 turistas que tuvieron que ser rescatados por los bomberos voluntarios. Fueron asistidos en el centro de operaciones por ambulancias del Ministerio de Salud y acompañados por psicólogos de emergencia y Protección Civil”.

Mientras tanto, un segundo foco ígneo se mantiene activo desde la madrugada del sábado en Villa Giardino, en el Valle de Punilla. Allí estuvieron trabajando Bomberos Voluntarios de Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre. Este incendio comenzó a la madrugada y fue contenido a las 7 de la mañana.

Las autoridades provinciales informaron que, aunque el Camino de las Altas Cumbres no está cortado, se mantiene una reducción de calzada entre los kilómetros 60 y 80, entre Quebrada del Condorito y Copina. La Policía solicitó circular con extrema precaución por la presencia de humo y el desplazamiento de equipos de emergencia.