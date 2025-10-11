Trabajarán toda la noche para contener el incendio en la Quebrada del Condorito

Altas Cumbres. Gran cantidad de efectivos trabajarán toda la noche para intentar contener el incendio que se desató ayer en la Quebrada del Condorito, en las Altas Cumbres.

El siniestro, que comenzó cuando un vehículo se prendió fuego a la vera del camino, se propagó con gran velocidad impulsado por los fuertes vientos que afectan la región. “Vamos a trabajar toda la noche para intentar contenerlo. Estamos trabajando con la gente de Parques Nacionales. Ayer contuvimos dos focos y este se complicó por las condiciones climáticas”, señaló el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con El Doce.

Por su parte, Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia, confirmó que el fuego se inició junto a la ruta y rápidamente alcanzó los pastizales cercanos. “El viento fue un aporte clave para la rápida propagación”, indicó.

Según precisó Quinteros, entre el lugar donde comenzó el incendio y el sector donde se encontraban los demás vehículos hay unos 1500 metros de distancia. “El fuego avanzó muy rápido”, reiteró el ministro, quien también destacó la participación conjunta de personal nacional y provincial: “Hay gente de Nación porque el espacio les corresponde a ellos, pero ahí vamos a estar nosotros también”.

Evacuaciones y daños materiales

Debido a la ubicación del foco dentro del parque nacional, durante la tarde se realizaron evacuaciones preventivas de unos 130 visitantes que recorrían el área, además de brindar asistencia a unos 40 vehículos que se encontraban en la zona de riesgo.?Pese a los esfuerzos, 14 autos estacionados fueron alcanzados por las llamas y resultaron totalmente quemados.

Schreiner confirmó que no hubo personas heridas ni que requirieran atención médica. De todos modos, el Ministerio de Salud dispuso el envío de tres ambulancias en carácter preventivo. Hacia las 19, las autoridades informaron que todas las personas que realizaban excursiones o senderismo dentro del parque ya habían sido retiradas y se encontraban a salvo.

Amplio operativo en marcha

En el lugar trabajan brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, además de 40 agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

El operativo aéreo cuenta con cinco aviones hidrantes —tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego— que realizan descargas constantes sobre los frentes activos.

Condiciones extremas

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo se advirtió que las condiciones de “riesgo extremo” por incendios se mantendrán al menos hasta el próximo lunes. Las autoridades recordaron que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales, e instaron a la población a dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo al cuartel de bomberos más cercano o al 0800-888-FUEGO (38346).

“El fuego sigue activo y la prioridad es contenerlo durante la noche”, reiteraron desde el Ministerio de Seguridad, mientras continúan los intensos trabajos en la Quebrada del Condorito.

