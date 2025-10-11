Tragedia en Córdoba: dos niñas fallecieron al incendiarse una iglesia evangélica

Un trágico incendio se desató esta tarde en una iglesia evangélica ubicada en barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba. En el lugar se encontraban alrededor de 80 personas participando de una ceremonia cuando las llamas se propagaron rápidamente dentro del templo.

La Policía de Córdoba confirmó que dos niñas, de cinco años y un año y medio, perdieron la vida a causa del siniestro. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y personal del servicio de emergencias 107, quienes asistieron a varios lesionados por inhalación de humo y crisis nerviosas.

Las primeras versiones indican que el fuego se habría iniciado en una zona lateral del templo y avanzó con rapidez antes de que los asistentes pudieran evacuar. Vecinos y familiares intentaron ingresar para rescatar a los menores atrapados, mientras los equipos de emergencia controlaban el foco ígneo.

El lugar quedó bajo custodia policial y las autoridades judiciales dispusieron peritajes para determinar las causas del incendio.