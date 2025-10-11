Un conductor ebrio evadió un control y fue detenido tras una persecución en la Ruta 158

Un conductor fue detenido en la madrugada de este sábado luego de evadir un control vehicular y emprender la fuga por la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de General Deheza.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. Tras ser alcanzado por los efectivos, se le practicó el test correspondiente, que arrojó resultado positivo de alcoholemia.

El vehículo fue inmediatamente secuestrado, y el conductor, trasladado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones por conducción peligrosa y resistencia al control policial.

Fuentes de la Departamental confirmaron que el operativo formaba parte de las acciones preventivas de seguridad vial que se desarrollan en distintas rutas del sur provincial.