Una foto captó el momento exacto en que nació el fuego en la Quebrada

Una imagen difundida por un usuario del sitio Meteorología Argentina y Mundial muestra el instante preciso en que una camioneta Ford EcoSport se incendió en la zona de La Pampilla, marcando el inicio del fuego que el viernes 10 de octubre arrasó con la Quebrada del Condorito y obligó a evacuar a más de un centenar de personas.

En la fotografía puede verse al vehículo detenido sobre un camino de ripio, con las puertas abiertas y una intensa columna de humo negro elevándose hacia el cielo serrano, en un entorno de pastizales secos y fuertes vientos, condiciones que favorecieron la rápida propagación del fuego.

El siniestro se expandió hacia la playa de estacionamiento del Parque Nacional, donde 14 vehículos fueron destruidos por las llamas. En total, 130 personas debieron ser evacuadas y 11 recibieron asistencia médica por inhalación de humo, además de contención psicológica para quienes presenciaron la pérdida total de sus autos.

Según estimaciones preliminares, el incendio consumió entre 800 y 900 hectáreas de monte nativo. En el lugar trabajaron bomberos de más de una decena de cuarteles, brigadistas del ETAC, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y cinco medios aéreos coordinados desde la provincia.

El fuego se desató en un contexto de riesgo extremo, con baja humedad, vegetación reseca y ráfagas superiores a 60 km/h, lo que transformó un siniestro vehicular en una catástrofe ambiental que impactó de lleno en uno de los pulmones naturales más importantes de Córdoba.

.