Video: así avanza el fuego en Villa Giardino

El incendio forestal que se había iniciado en la madrugada de este sábado en Villa Giardino volvió a reactivarse hace algunas horas. Desde las primeras horas del día trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre.

El fuego, que había sido contenido alrededor de las 7 de la mañana, se reinició pasado el mediodía debido a las altas temperaturas y a las ráfagas de viento que afectan la región. La vegetación afectada es principalmente de pastizales, y la labor de los brigadistas se concentra sobre la línea de fuego para evitar su avance hacia zonas pobladas.



Mientras tanto, continúa activo el incendio forestal que desde ayer afecta amplias hectáreas dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito. A esta hora se despliega un importante operativo interinstitucional para contener el frente que desciende hacia el valle.

Las autoridades informaron que se espera un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur a partir de las 15 horas, lo que podría complicar las tareas de control. Por tal motivo, se refuerzan las líneas de defensa en el frente más complejo del día.

