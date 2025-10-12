Contienen el fuego en Giardino y Chañar, pero la Quebrada del Condorito sigue ardiendo

Más de 330 efectivos y nueve aeronaves trabajan este domingo en los distintos focos de incendios que afectan a la provincia de Córdoba. El operativo, coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, incluye la participación de bomberos voluntarios, personal del ETAC, Parques Nacionales y recursos aéreos provinciales y federales.

En Villa Giardino, el incendio se encuentra contenido, sin actividad de fuego sobre el perímetro, aunque persisten puntos calientes en la zona. Los equipos concentran esfuerzos para asegurar la extinción total, con la participación de 164 efectivos.

En la Quebrada del Condorito, el fuego continúa activo en el sector sur del Parque Nacional. Por la complejidad del terreno, los brigadistas deben ser trasladados en helicóptero, ya que el acceso terrestre resulta imposible. Allí trabajan 159 combatientes que buscan frenar el avance de las llamas.

En San Francisco del Chañar, el incendio se mantiene en guardia de cenizas, con patrullajes preventivos para evitar reinicios.

El despliegue aéreo abarca cuatro aviones hidrantes provinciales, dos del Sistema Federal de Manejo del Fuego, dos helicópteros del Sistema Federal y un helicóptero de la Provincia de Córdoba. Las tareas se desarrollan de manera sostenida durante toda la jornada, extremando precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades reiteran que el riesgo de incendio continúa en nivel extremo, por lo que se solicita evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos ígneos.