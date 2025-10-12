Continúan los operativos para reforzar la seguridad en Carlos Paz

Durante el fin de semana, la Policía de la provincia de Córdoba realiza importantes operativos para reforzar la seguridad en Villa Carlos Paz, bajo la coordinación de la Departamental Punilla.

Este domingo el operativo esta supervisado por el subdirector general de Departamentales Norte, Crio. My. Lic. Mateo Vera, el subdirector, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes y los jefes de Inspección de Zona.

Distintas Unidades S.E.O.M., CAP. G.O.P, Infantería, E.M.E, Caminera, junto al personal del área de Seguridad Urbana de Villa Carlos Paz, forman parte del operativo donde se llevan adelante el control de personas y vehículos, en distintos barrios, balnearios, ingreso a la ciudad y puntos de mayor afluencia turística.

Es importante resaltar que durante el operativo llevado a cabo el día sábado se verificaron 143 automóviles y 174 motocicletas, con el secuestro de 23 motos por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, principalmente por falta de documentación y uso de casco; se secuestraron cinco armas blancas y se concretó un allanamiento con resultado positivo, donde se recuperaron elementos vinculados a una causa judicial, entre ellos un celular, un bolso, tres perfumes y ropa variada.